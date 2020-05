En uge efter genåbningen: Politiet roser restauranter, cafeer og værtshuse

Det var med helt nye retningslinjer, at cafeer, restauranter og værtshuse åbnede mandag i sidste uge.

Der er blandt andet kommet afstandskrav, rengøringskrav, krav til skiltning og krav til åbningstider.

Og de krav har restaurationsbranchen været gode til at overholde, siger Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har helt generelt kun har rosende ord at sige om, hvordan restaurationerne har håndteret det. Michael Kjeldgaard, Politiinspektør, Østjyllands Politi

- Vi har helt generelt kun har rosende ord at sige om, hvordan restaurationerne har håndteret det. Og vi er rigtig tilfredse, siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet har ifølge ham lavet rigtig mange tilsyn - omkring halvtreds i døgnet - i hele politikredsen, der dækker Odder, Aarhus, Randers, Grenå og alt imellem. Og de har hverken uddelt bøder eller sigtelser.

Læs også Restaurant har sat afspærringsbånd op på populært areal: - Vi har også en forpligtelse

Der har været enkelte steder, hvor de har været nødt til at vejlede.

- Men det er i småtingsafdelingen, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

- Der har været lidt med skiltningen og nogle borde, der skulle flyttes længere fra hinanden. Og de har været lynhurtige til at rette til, tilføjer han.

Læs også Værtshuse åbner igen: - Jeg var nervøs for, om vi kunne klare det

Restauranter oplever færre besøgende

Hos Horesta, der varetager restaurationernes og attraktionernes interesser, oplyser de, at 60 procent af deres medlemmer var klar til at åbne sidste mandag, ti procent kunne være det inden udgangen af maj, og de resterende 30 procent skal bruge længere tid på at blive klar.

De har endnu ingen tal, der viser, hvor besøgte restaurationerne og attraktionerne har været den første uge, men deres fornemmelse er, at de har haft færre kunder end normalt.

- Min fornemmelse er, at der har været rigtig godt gang i den nogle steder, og andre steder har der ikke været det. Hvis du ligger et sted, hvor du er vandt til turister, er det udfordrende, siger Jakob Beck Wätjen, der er formand for Horesta i Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplever ligesom politiet, at det har været nemt for branchens at forstå de nye regler, og Horesta har også selv lavet et online kursus for deres medlemmer.

07:20 VIDEO: Samfundets tandhjul kunne i denne uge dreje lidt hurtigere. Restauranter og caféer kunne åbne igen. Café Støj i Aarhus havde især glædet sig. Luk video

"Hipsterhøjen" er forandret

Hos Restaurant Lecoq i Aarhus har det været en udfordring at få folk til at holde afstand over for deres restaurant på den såkaldte "hipsterhøj" i Latinerkvarteret.

Den kom i sidste uge også på hotspot-listen, da den har det med at tiltrække for mange mennesker.

De har i den forbindelse derfor lavet deres egen løsning på problemet. De har valgt at sætte rødt og hvidt afspærringsbånd op på det populære areal.

Vi driver restauration overfor, så vi har også en forpligtelse til at holde styr på, hvad der foregår udenfor, så det er vores løsning. Troels Thomsen, ejer af Lecoq, Aarhus

- Vi driver restauration overfor, så vi har også en forpligtelse til at holde styr på, hvad der foregår udenfor, så det er vores løsning, sagde Troels Thomsen, der er ejer af Lecoq, til TV2 ØSTJYLLAND søndag.

Ved Pustervig i Latinerkvarteret er der nogle, der har lavet en særlig corona-grafitti. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Restaurant- og bar-ejeren fortæller, at det grønne areal er omkring 100 kvadratmeter, og at det er blevet inddelt i seks felter, hvor de opfordrer folk til maksimalt at samle sig otte personer inden for hvert felt.

- Vi har oplevet en god effekt, og der har været stor forståelse for, at vi skal passe på hinanden, siger Troels Thomsen.

Ifølge ejeren tilhører arealet kommunen, og han fortæller, at han mandag vil underrette dem om tiltaget.