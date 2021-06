Dyrlæger fravalgt: - Arrogant ikke at anerkende vores faglighed

Yderligere oplyser miljøministeriets pressemedarbejder, at projektforslaget for Fussingø er i høring frem til d. 23. juni, og at der i den forbindelse har været møde med dyrlægeforeningen for at høre deres input.



Dyrlægeforeningen igen: - Men hvor er dyrlægen?

Det er fint med de foreninger og personer, mener dyrlægeforeningens formand Hanne Knude Palshof.

Men der mangler stadig en dyrlæge.

- Det ville være naturlige at sidde i den videnskabelige gruppe, fordi vi er evidensfunderet ligesom eksempelvis biologerne i gruppen.