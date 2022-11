Dømt for at kalde Paludan 'nazist' - nu vil han anke

Tweetet kom som reaktion på, at den omtalte streamer var blevet anholdt for at kalde en betjent for en "idiot". Rasmus Paludan var i Mathias Friis´ øjne mere nævnt som i en bisætning, men det betød ikke noget i retten, da der skulle tages stilling til, om det var æreskrænkende.



Han blev derfor dømt til at betale 45.000 i godtgørelse til Paludan og yderligere ti gange 1000 kroner i dagbøder.

Men nu vil Mathias Friis altså forsøge at anke dommen.

Han ønsker onsdag ikke at udtale sig, men har sendt TV2 ØSTJYLLAND en skriftlig forklaring på, hvorfor han vil anke dommen:

- Jeg mener, dommen er afgivet på et forkert grundlag. Det, jeg har skrevet, er en værdidom. For mig virker det som om, byretten har dømt ud fra, at jeg skulle føre sandhedsbevis for min udtalelse. Det er jeg uenig i, skriver han.

Det er ikke sikkert, at Mathias Friis kan få lov til at tage sagen videre. Det kræver, at Vestre Landsret vurderer, at sagen kan ende med at få det udfald, Mathias Friis og hans advokat plæderer for.