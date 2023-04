Charlie skal give Pia ro på, når hun bliver mere syg

Pia Knudsen fik diagnosen alzheimers i 2020. Allerede dengang havde hun sin faste følgesvend i mellempudlen Charlie.

- Det at have et levende væsen at komme hjem til, betyder rigtig meget. Alle har jo brug for en anden, der trækker vejret, siger Pia Knudsen.

Men da Pia Knudsen fik konstateret alzheimers, vidste hun godt at tiden med Charlie var på lånt tid.

- Det var lige før, at jeg ville skille mig af med ham. Jeg vidste, at det ville blive sværere for mig at passe Charlie, når jeg bliver mere syg, siger Pia Knudsen.

Glemmer du, så husker Charlie

Servicehunde bliver trænet til at specifikt at kunne hjælpe sin ejer med de behov, som vedkommende har på grund af et handicap. Men da der endnu ikke var servicehunde til mennesker med alzheimers og andre demenssygdomme, måtte Charlie i skarp træning.

- Han er lidt en vild fyr, så jeg øver stadig med ham. Jeg er stadig frisk til mange ting, derfor er det vigtigt, at jeg træner ham, imens jeg stadig kan huske, for der er mange ting, jeg skal huske, og de skal være indarbejdet, inden jeg glemmer det, siger Pia Knudsen.