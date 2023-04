Busruterne forsvinder på stribe: - Det er tudetosset

Regeringen har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg, der skal se på indretningen af bustrafikken og den kollektive trafikbetjening i både byerne og yderområder, oplyser transportminister Thomas Danielsen (V) i et skriftligt svar.

- Jeg tror, det gør mere skade end gavn på længere sigt. Jeg ved godt, at det er for at spare penge, og der er ruter, hvor der ikke er så mange med, men de gør det væsentligt mere svært for alle at komme med de forskellige transportmidler, siger Peter Gormsen, der dagligt bruger busserne i Aarhus.

Bustrafikken i Region Midtjylland står nemlig over for massive besparelser og nedskæringer - igen.

Det er dog ikke løsningen, lyder det fra flere østjyske transportordførere.



SF's Sofie Lippert opfordrer ministeren til at komme i gang hurtigt og ikke skyde det til hjørne i en kommission, siger hun.

- Det går for langsomt. Vi kan ikke vente på, at hver gang der er et problem, skal der nedsættes en kommission, der skal undersøge, hvad problemet er. Vi ved, hvad problemet er, og at løsningen er at holde hånden under trafikselskaberne, siger Sofie Lippert.

Hun mener, at staten skal tage ansvar og hjælpe trafikselskaberne, og at det er en vigtig prioritering. Hun har et helt konkret ønske om 300 millioner kroner til at holde priserne nede.



- Lige nu beder de om at hæve priserne, og det tror jeg ikke er løsning. Vi skal ud og understøtte trafikselskaberne og sikre, vi kan få passagererne tilbage, siger Sofie Lippert.

Nick Zimmermann (DF) mener heller ikke, prisstigninger er løsningen og frygter, at besparelserne betyder død i landdistrikterne og skaber en negativ spiral.

- Det er en kæmpe udfordring. Man vil gerne have flere til at tage den offentlige transport, og samtidig er men ved at fjerene mere end hver fjerde busrute rundt i landet, så det er fuldstændig tudetosset, siger Randers-politikeren.