Landdistrikter frygter, færre busser giver færre indbyggere

- At skære i busdriften vil give en opfattelse af, at det er mindre attraktivt at bo på landet, siger Steffen Damsgaard.

Det kan blive mindre attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne, hvis nedskæringen af busdriften i de mindre byer fortsætter. Det fastslår formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Og ifølge Steffen Damsgaard handler det ikke bare om tilpasning af busserne, men om massive beskæringer for at få budgettet til at hænge sammen.

Skal spare 120.000 timer

Jyllands-Posten skriver søndag, at Midttrafik for eksempel skal spare 120.000 køreplantimer i løbet af 2023 og 2024. Ligesom Nordjyllands Trafikselskab skal spare på de regionale og kommunale linjer i 7 ud af 11 kommuner.

Det viser en opgørelse fra Trafikselskaberne i Danmark, der repræsenterer seks danske trafikselskaber.

Og nedskæringen vil ifølge Steffen Damsgaard især få konsekvenser for børn og unge, som skal til og fra skole.

- For nogle børn og unge er den offentlige transport en livsnerve, for det er deres eneste måde at komme til og fra skole.

- Derudover kan børn og unge risikere, at de skal selvtransportere sig et meget længere stykke til busstoppestedet, siger Steffen Damsgaard.

Besparelser bør vente

Ifølge ham skulle man have ventet med at lave besparelser, til regeringen har fundet en løsning.

- Den offentlige transport har ikke haft en ordentlig chance for at komme op at stå igen efter corona, siger Steffen Damsgaard.

Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg til at se på indretningen af bustrafikken og den kollektive trafikbetjening i byerne og yderområderne.

Det oplyser, transportminister Thomas Danielsen (V) i en kommentar til Jyllands-Posten.