Advarer om dødsspiral i lukning af busruter

Hos for eksempel Nordjyllands Trafikselskab er det besluttet, at der skal spares på de regionale og kommunale linjer i 7 ud af 11 kommuner.

Både i år samt næste år varsles der over en bred kam nedskæringer i busdriften.

Samtidig har de to involverede regioner, Sjælland og Hovedstaden, bestilt et sparekatalog over, hvor der kan skæres yderligere, skriver avisen.

- Dødsspiral

Hos Danske Regioner er Anders G. Christensen, formand for udvalget for regional udvikling og EU, bekymret.

- Når vi lukker busruter, søger folk primært over i biler. Dermed bliver der færre passagerer – og færre indtægter. Og så skal vi til at lukke endnu flere ruter. Det er en dødsspiral, vi er kommet ind i, siger han til Jyllands-Posten.

Tallene kan dog stadig ændre sig, fordi alle beslutninger endnu ikke er endelige.