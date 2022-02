Børn fra familier med lav indkomst kan snart få billig skolemad

Opbakning fra foligskreds

Der er politisk opbakning til forslaget. Samtlige partier i folkeskoleforligskredsen bakker op om forslaget.

Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Konkret lægger udkastet til lovændringen op til, at familierne kan modtage et differentieret tilskud. Det betyder, at de dårligst økonomisk stillede familier vil kunne opnå tilskud, alt efter hvor stor deres indtægt er.

Det bliver de enkelte kommuner, der bestemmer rammen for ordningen. Hvad der skal til for at opnå tilskud, bliver dermed formentligt ikke det samme i alle kommuner.