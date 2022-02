Storm går uden om Østjylland - men her får den alligevel betydning

Fra fredag aften indstiller DSB togtrafikken i hele landet. Det skyldes, at områder, hvor der ikke er varslet vindstød af orkanstyrke, fortsat kan blive ramt af kraftig blæst. Derudover har de seneste ugers regn efterladt jorden gennemvædet, skriver DSB på sin hjemmeside.

- Det øger risiko for, at træer vælter ned over spor og køreledninger. Det viser erfaringen fra stormen Malik, lyder det videre.

Togtrafikken vil holde stille fra fredag aften klokken 21 og frem til lørdag middag klokken 12.



For dem, der skal øst på i bil, er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker i tidsrummet 22 til 00 fredag og 5 til 7 lørdag, oplyser Sund&Bælt



Sæt løse genstande fast

Hos Østjylland Politi forventer man ikke, at stormen kommer til at kræve ekstra mandskab. Men man opfordrer alligevel borgerne til at fastgøre ting, der kan flyve rundt - som for eksempel en trampolin.



- Det er altid en god ide at sikre, at der ikke er løse genstande, og så opfordrer vi folk til at holde øje med vejret og opføre sig efter forholdene. At man for eksempel kører efter forholdene, hvis der er storm eller meget vand på vejbanen, siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

Østjyllands Politi vil løbende holde øje med vejret, oplyser han.