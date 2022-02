Par står til udvisning og virksomheds produktion til lukning

Derfor kan de ikke erstatte Jieyu Zhou, og stilheden i produktionen er nu ikke til at tage fejl af. Kun de simple opgaver kan udføres, for uden deres produktionschef kan produktionen ikke fortsætte som før.

- Jieyu er startet her, fordi vi allerede for tre-fire år siden havde en ambition om, at vi gerne ville trække produktionen tilbage fra Kina. Der fandt vi Jieyu og har bygget vores produktion op omkring hende og hendes faglighed. Vi er langsomt gået fra at være Jieyu til at være de her otte mand, siger Lasse Pedersen.

Ambitionen var, at de i løbet af 2022 skulle have vækstet med yderligere 20-30 personer til produktionen, men det kan ikke lykkedes uden Jieyu Zhou i produktionen.