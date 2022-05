Beredskaber advarer om stigende brandfare i den knastørre natur

Men brandfaren stiger dag for dag og vil søndag være høj i dele af Jylland, advarer Bjarne Nigaard.

- Prognosen tyder på, at der i nogle dele af Jylland vil være meget høj brandfare. Det vil sige, at antændelse ved en enkelt gnist er en risiko. Så skal man virkelig tænke sig om og have en plan klar, hvis man vil bruge sin ukrudtsbrænder eller grille en pølse over kulgrillen, siger Bjarne Nigaard.

Afbrændingsforbud er ikke på vej

I den historisk varme sommer i 2018 var der afbrændingsforbud i Danmark.

Dér er vi ikke endnu, lyder det fra sekretariatschefen.

- Det er slet ikke der, vi er. Der er ikke behov for adfærdsregulering på den måde. Men der er behov for, at alle tænker sig om, så vi ikke havner i en situation, hvor det måske kan blive relevant, siger Bjarne Nigaard.