Amin har fået 257 indvandrere i job

Og siden da er der sket meget.

Store fonde og virksomheder som Bestseller, Grundfos Fonden, TrygFonden og Tuborgfonden har støttet projektet, så både Amin Sharifi og Tim Taraki er gået fuld tid i NiiS i 2022, ligesom der også er kommet flere nye ansigter til.

Og det er gået ret godt. Siden foreningens spæde start i 2018 har i alt 275 indvandrere fået arbejde, og bare i 2022 er 105 mennesker blevet hjulpet i arbejde.

- Jeg er meget glad og stolt over, at vi har hjulpet så mange til at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. For jeg tror på, at det er det vigtigste skridt i forhold til integration. Det er ofte her, man lærer sprog og danske værdier og får nye relationer, siger Amin Sharifi.