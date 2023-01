Ny rekord: Marie fik sit første job i ni år

En af de østjyder, der er kommet i arbejde, er 42-årige Marie Rose fra det østafrikanske land Rwanda. I marts måned fik hun sit første rigtige arbejde i de ni år, hun har boet i Danmark.

- Jeg er meget, meget glad. Jeg kan godt lide det, jeg laver, jeg har en god chef, og jeg har lært en hel masse nyt og bliver også bedre til dansk af at være her. Jeg blev så glad, da jeg fik at vide, at jeg havde fået jobbet, siger Marie Rose, der bor i Hammel, til TV2 ØSTJYLLAND.

I marts måned blev hun ansat på et plejehjem i Trøjborg i Aarhus. Hun er blevet så glad for arbejdet, at hun har besluttet sig for at læse til social- og sundhedshjælper og er derfor begyndt på VUC, hvor hun læser dansk, inden hun kan læse videre.