Aftale skal sikre flere praktikpladser til erhvervsskolerne

Det er ikke blevet lettere af, at elever i 16-17-årsalderen oftest selv har skullet stå for at skaffe dem.

Med lørdagens aftale skal erhvervsskolerne påtage sig et langt større ansvar for at skaffe praktikpladser til de unge.

- Det handler om vores samfund, der skal være faglært arbejdskraft nok i fremtiden. Derfor er det flyt af ansvaret utrolig vigtigt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Ritzau.