Slut med mink: Nu river kunderne pelse ned fra hylderne

Ambivalent med aflivning af mink

For Lone Neergaard, der sammen med sin mand, Per Nyborg Jensen, ejer Østjydsk Skindcenter, er det en ambivalent følelse, at aflivningen af mink lige nu giver hendes forretning et boost.



- Det gør ondt, for det er dejligt at handle med danske pelse. Det er jo noget, vi har slået på, når vi sælger pelse i butikken. Vi har heldigvis mange andre pelsprodukter at sælge såsom skind, rulam, sæl og ræv, og vi løber heller ikke tør for minkskind lige foreløbig. Så jeg tror ikke, det kommer til at påvirke vores forretning særligt meget, siger Lone Neergaard.