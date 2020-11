I dag fyldes Aarhus med traktorer: Sådan påvirker det trafikken

Lørdag formiddag var Østjyllands Politi blandt andet til stede ved krydset mellem Randersvej og Brendstrupgårdsvej i Aarhus N, hvor der opstod kø, da demonstranterne begyndte at køre fra mødestedet ved Dusagervej 16.

En af dem der blev fanget i trafikproppen var Nina Nielsen fra Tranbjerg, der på grund af trafikken, blev forsinket til sin tid til coronatest:

Det går nok, at jeg kommer for sent. Jeg forstår godt, at de demonstrerer, og jeg synes, at minkavlerne er seje, siger Nina Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.