Stor demonstration: Lørdag fyldes Aarhus med traktorer

Raser over minkaflivninger

På arrangements Facebookside kan man læse, at det er den aktuelle minksituation, der har udløst de store protester. Særligt den manglende lovhjemmel til at aflive samtlige landets mink har vækket deres vrede, kan man læse:

- Der udmeldes grundlovsstridige beslutninger og hæren sættes ind for at hjælpe myndighederne med at gennemføre ulovlige beslutninger. Selv når det går op for regeringen, at en ordre er ulovlig, fastholder de den.

- Et erhverv er væk - og mange andre erhverv og mennesker lever i uvished for deres fremtid, når folkestyret er sat ud af kraft. Folket har ingen indflydelse på, hvilke beslutninger der dikteres fremover under den ønskede epidemilov. Det føles fremmed og usikkert, skriver de.

Østjyllands Politi oplyser, at demonstrationen er anmeldt til dem.