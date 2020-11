Ringet op tre dage i streg - minister afviser ulovligt brug af politi og militær

Mogens Jensen (S) svarede, at han reagerede, da han fik at vide, at der ikke var lovhjemmel.

- Da jeg blev opmærksom på manglende lovhjemmel, satte jeg først gang i at skaffe den. Det andet var, at der blev sat gang i at udforme nyt brev til minkavlerne, så de ikke kunne være i tvivl om, hvad der var gældende.

- Og så blev det klart gennem medierne, at der ikke var lovhjemmel, siger Mogens Jensen.

Ifølge ministeren blev han "i weekenden" bekendt med, at der ikke var lovhjemmel. Men først tirsdag blev der sendt et korrigerende brev ud til minkavlere om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve, at de slår alle mink ned uden for smittezoner.

/ritzau/