Mogens Jensen trækker sig som minister

I den følgende weekend gik det op for regeringen, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at føre aflivningen igennem.

Siden har det været uklart, hvad Mogens Jensen rolle præcist har været i sagen, som han har været indkaldt til flere samråd i.

Tre redegørelser på vej

I løbet af dagen ventes op til tre forskellige redegørelser i den omdiskuterede mink-sag:

- Én redegørelse om selve lovhjemmelsdelen, som er udarbejdet af Fødevareministeriet.

- Én redegørelse om hele forløbet om mink-smitten, der rækker flere måneder tilbage, som også er udarbejdet af Fødevareministeriet.

- Og til slut én sundhedsmæssig redegørelse, som er udarbejdet af Sundheds – og Ældreministeriet.