Rystet over buslukning: - Det kan næsten ikke blive værre

Det fremkalder onsdag kraftige reaktioner fra både fastland og øboere, for busrute 103 betjener nemlig også færgehavnen i Hou og dermed færgerne til og fra Samsø og Tunø.

- Det kommer til at betyde noget for alle de samsinger, som er afhængige af speciallæger, tandlæger og indkøbsmuligheder i Odder, forklarer borgmester på Samsø Marcel Meijer (S), der slet ikke er tilfreds med besparelserne på linje 103.

- Det er ikke noget vi synes om. Jeg synes ikke, det er helt på sin plads, siger borgmesteren fra Samsø.

Forsvarer samsinger

I Odder meddeler Lone Jakobi, at hun og Odder kommune ikke uden videre opgiver bus på strækningen uden kamp.

- Vi kommer til at kontakte regionen.

Ifølge Lone Jakobi er der tale om en rute, der årligt betjener 33.000 passagerer, og ruten er ifølge Odder-borgmesteren 60 procent selvfinansieret. Med andre ord er der ikke meget at spare for regionen ved at skære den del fra.

- Vi kommer til at kigge på det og udtrykke vores utilfredshed. Det er et meget lille beløb, regionen kan spare - og måske giver det ikke meget i det store billede, da de alligevel forudser, at de må øge kapaciteten på linje 100 til Aarhus, siger Lone Jakobi.