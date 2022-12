Stor spareplan: 30 busruter får færre afgange, og seks lukker

Flere busruter mærker sparekniven, efter Region Midtjylland tidligere i år annoncerede en stor spareplan, der skal finde millionbesparelser i den kollektive trafik.

I alt er der tale om cirka 60 millioner kroner, som regionen vurderer, at der vil mangle i den offentlige transport i 2023.



Det står nu klart, hvilke busruter der ser ud til at blive berørt af de store besparelser. Forslaget kommer fra Region Midtjylland og er lavet på baggrund af et stort sparekatalog, som Midttrafik præsenterede i november.

Her ville det ifølge Midttrafik være muligt at finde 66 millioner kroner ved at skære i 39 busruter. Det er nu ændret til 36 busruter - hvoraf seks ruter står til at lukke.