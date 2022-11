Rutebiler i fare: Noah risikerer at misse sin drømmeuddannelse

Noah Bangsgaard bruger udover at pendle til og fra skole også bussen frem og tilbage mellem sin mor og far, der bor henholdsvis i Fårup og Hobro.

- Det kan betyde, at vi er nødt til at ændre vores samværsordning, siger Stine Bangsgaard.

Økonomien er vigtig

Forslaget om at ændre på busruterne kommer fra Region Midtjylland, der har fået til opgave at udarbejde et stort sparekatalog for den kollektive trafik.

- Vi har ikke mulighed for at justere eller tilføre penge til budgettet, og derfor er Christiansborg en central samspiller, siger Bent Graversen, formand for Udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland.

Ifølge folketingsmedlem Malte Larsen (S) er det vigtigt, at der er de nødvendige midler til at sikre den kollektive trafik, men han er heller ikke interesseret i tomme busser uden passagerer.

- Det ville være nemt for mig at sige, at det er regioner og kommuners ansvar, men det kræver også, at rammen fra Christiansborg er god nok. Og derfor er det også vores opgave at sikre, at der er de midler, så man kan sikre en vis mængde offentlig transport, siger han.

Noah Bangsgaard har dog stadig svært ved at se, hvordan hans drøm om at uddanne sig til elektriker skal lykkes, hvis ikke bussen kører i fremtiden.

- Så skal det være taxi, men det bliver også dyrt i længden, siger Noah Bangsgaard.