Nu kan du snart aflevere dit haveaffald ved skolen

Har du et læs grenaffald. du snart skal af med?

I så fald får du snart 23 steder mere at læsse det af.

Kommunerne Odder og Skanderborg går nemlig i samarbejde med Renosyd snart i gang med at banke pæle i jorden til 23 kvashegn, hvor alle frit kan aflevere haveaffald i stedet for at køre det på genbrugspladsen.

Det handler dog ikke kun om at gøre det lettere at slippe af med haveaffaldet, men også om at gøre noget for naturen. Det kom frem, da projektet i går blev præsenteret hos Økologiens Have i Odder.