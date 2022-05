Flere hundrede slår i bordet: Giv vores børn en sikker skolevej

Underskrifterne for et lyskryds er allerede landet på borgmester Torben Hansens (S) bord, og formand for Miljø- og teknikudvalget Nick Zimmermann (DF) agter også at tage sagen op.

Det garanterer han over for TV2 ØSTJYLLAND torsdag aften.

- Jeg har fået min forvaltning til hurtigst muligt at udarbejde nogle løsningsforslag, som så kan blive bragt op til politisk drøftelse.

Sådan et lyskryds koster flere hundrede tusinde, og der er masser af andre projekter. Har du en fair chance for at finde pengene?

- Det har jeg, fordi det er en prioritering, om man vil sikre de her skoleveje eller ej. Det er klart, at vi har omkring 300 sager, der står og mangler økonomi, og omkring 3 millioner kroner til at løse dem, siger Nick Zimmermann.

Han tilføjer, at han har tillid til, at han sammen med sine "gode kolleger" i Randers byråd kan finde en løsning.