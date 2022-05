Nu vil skole lade elever sove længe - ekspert bakker op

Samme forhåbning har eleverne.

- Jeg håber, jeg kommer til at klare mig bedre i skolen og kommer til at være mere frisk om morgenen og formiddagen. Så jeg regner med, at det bliver fedt. Jeg glæder mig rigtig meget, siger Sylvester Runekilde Hansen.

Foreløbig er der planer om at ændre mødetiderne for 7.-10. klasse de næste tre år. Undervejs er der halvårlige evalueringer af, hvordan elevernes trives med at møde senere.