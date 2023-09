Museum jubler: John gjorde unikt fund på skovtur med mor

I weekenden var John Theilgaard tilbage på øen for at gå en tur i skoven med sin mor. Det har de gjort mange gange før, men denne gang havde den 44-årige mand sin nyanskaffede metaldetektor med sig.

Onsdag modtog han John Theilgaard, der indleverede et sjældent fund fra sin fødeø, Tunø.

John Theilgaard har gjort et unikt fund med sin nye metaldetektor

Han tror, han skal finde spor efter projektiler, men hans fund bliver af en helt anden kaliber.

- Vi finder flere småting, men der kommer lige et signal mere, og så graver vi for at se, hvad det er. Pulsen kommer helt op, og pludselig er det meget mere spændende, siger John Theilgaard, der i dag bor i Odder.

Sjældent fund

Op af jorden trækker han dét, der viser sig at være en velbevaret spydspids i bronze fra bronzealderen, fortæller Jens Andreasen Jeppesen fra Moesgaard Museum.

- Det er et fint, sjældent fund. Det er ikke hverdagskost. Det er et virkelig godt fund, siger museumsinspektøren, der vurderer spydspidsen til at være 3000 år gammel.