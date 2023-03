Aarhusiansk museumsinspektør jagter meteoritter

Søndag eftermiddag har et lille hold af håbefulde eftersøgere gået rundt i området mellem Sønder-Omme og Grindsted for at lede efter meteoritter.

En af dem var Daniel Dalicsek, der til daglig arbejder som museumsinspektør på Moesgaard Museum i Aarhus.

Han tog sammen med en anden en metaldetektor med til området for at lede efter fragmenter fra en meteor, som menes at være faldet ned i det sydlige Midtjylland i begyndelsen af marts.

- Vi har desværre ikke fundet noget. Men man skal også huske på, at området er stort, og at en stor del af det er dækket af skov, siger han til Ritzau.

- Vi var to, som gik rundt med metaldetektorer, og så var der to andre, som også gik rundt og kiggede på samme tid som os.

Det er en meteor, som blev observeret på himlen over Danmark i begyndelsen af marts, som har fået folk til området for at lede.

Objektets bane i rummet viser, at den stammer fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.