Danmarks største: Odder slår rekord i biodiversitetens navn

Skal man tro Renosyd, er det altså ikke bare for sjovt. Der er store gevinster at hente – og ikke kun, hvad angår biodiversiteten. For virksomheden handler det nemlig også om at nedbringe mængden af affald.

Affaldsmængderne er nemlig stigende i kommunen. I 2017 producerede hver enkelt borger 835 kilo affald, men det tal er steget til 911 kilo i 2020, og haveaffald er altså det, der er mest af. På Renosyds genbrugspladser, der tæller både Odder og Skanderborg, blev der i 2020 indsamlet 11.709 ton haveaffald.