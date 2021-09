35 hotdogs på et kvarter: Randrusianer er ny danmarksmester i hotdogspisning

De endte begge på at have fortæret ikke færre end 35 hotdogs på et kvarter, men en nærmere granskning af videooptagelser afslørede, at Martin Munkholm var den rette vinder af det voldsomme æderæs.

- Generelt så spiser jeg meget, og det har åbenbart hjulpet mig rigtig meget, fortæller Martin Munkholm efter sejren.