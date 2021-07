Aflyste afgange: Populær færge skal på værft i travl sommerperiode

- Det er vi utrolig kede af, fordi der er rigtig mange mennesker på Tunø lige nu. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har haft så mange før, så det er det værst tænkelige tidspunkt, det sker på, siger Bjarne Møllgaard.

Bliver indsat reservefærge

Aflysningerne betyder dog ikke, at der slet ikke er mulighed for at komme til Tunø på onsdag.

Færgeselskabet har nemlig indsat en reservefærge, som kan have 12 passagerer med pr. tur. Den kommer til at have tre sejladser, og billetterne sælges efter først-til-mølle-princippet.

- Vi planlægger os ud af det, og har haft kontakt til de kunder, som skulle have være sejlet over onsdag, som har mulighed for at booke en tur med afløser-færgen, siger Bjarne Møllgaard.