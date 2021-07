Bøderegn over østjysk ø - 25 sigtet for ulovlig kørsel

Samsø er velbesøgt over sommeren - især under coronapandemien.

Derfor patruljere færdselspolitiet også jævnligt på øen for at sørge for, at alt i trafikken foregår, som det skal, når øen fuldes med turister.

Over de seneste dage er det blevet til 30 sigtelser fordelt på 25 personer. Det oplyser Østjyllands Politi i mandagens døgnrapport.