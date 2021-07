VIDEO: Politiet patruljerer og må sætte efter ung mand på vandscooter

Det giver Gorm og hans kollega dog ikke meget for, og drengen ender med flere bødeforlæg.



- Han bliver sigtet for at sejle for hurtigt og lave cirkler indenfor 300 meter fra kysten. Og så bliver han sigtet for ikke at have medbragt dokumentation for, at han har erhvervet sig sit certifikat til at sejle en vandscooter, og han bliver sigtet for ikke at have forsikret vandscooteren. Og for ikke at efterkomme politiets anvisninger, da han prøver at stikke af fra os, forklarer den garvede betjent.

Sætter pris på politiets indsats på vandet

Han er dog ikke den eneste, betjentene på fredagens patruljering stopper.

En speedbåd mangler sine forsikringspapirer, men ellers ser det fint ud. Han slipper uden sigtelser, men skal efterfølgende sende dokumentation til politiet på, at han har papirerne.

En anden på vandscooter skal puste i alkometeret. Det ser også fint ud.