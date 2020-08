To unge sigtet for groft racistisk overfald i Grenaa

Genrefoto. Begge er foreløbigt sigtet for grov vold, for racisme og for at have en peberspray på sig. Foto: Kim Haugaard - Ritzau Scanpix

En 17-årig pige blev natten til søndag udsat for et racistisk overfald i Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi, der har sigtet en 20-årig mand og en 17-årig pige for racisme og grov vold.

Overfaldet skete natten til søndag lidt efter klokken 02 på Havnevejen i Grenaa. Her gik det 17-årige offer, da den 20-årige mand og den 17-årige pige kom kørende i en bil ved siden af hende.

Ifølge offerets forklaring råbte manden en racistisk kommentar møntet på hendes hudfarve efter hende, inden bilen holdt ind til siden lidt derfra.

Læs også Elever strejker og demonstrerer: Nok er nok!

Den 17-årige pige blev så vred over kommentaren, at hun løb hen til bilen og konfronterede de to. Pigen steg ud af bilen, og det førte til et mindre slagsmål mellem de to piger.

Den 20-årige mand kom også til for at hjælpe sin veninde, og han slog og skubbede det 17-årige offer.

Under tumulten tog pigen en peberspray frem, som hun brugte mod den 17-årige, der blev ramt på kinden.

Pigen og den unge mand kørte efterfølgende væk fra stedet, og den 17-årige anmeldte episoden til politiet.

Sigtet for grov vold og racisme

Østjyllands Politi anholdt kort efter den 17-årige pige og den 20-årige mand, som begge foreløbigt er sigtet for grov vold, for racisme og for at have en peberspray på sig.

De to blev efterfølgende løsladt igen.

Læs også Tankeløst snyd i forlystelsespark: - Det fylder meget hos de ansatte

21. juli blev der ifølge politiet ligeledes begået et racistisk overfald på Djursland.

Det blev en 34-årig mand torsdag varetægtsfængslet for i foreløbigt fire uger. Overfaldet gik ud over to mænd, som blandt andet skal være blevet slået med knojern og en tung genstand.

Ud over den 34-årige mener politiet, at der er en medgerningsmand, som endnu er på fri fod.