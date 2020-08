Tankeløst snyd i forlystelsespark: - Det fylder meget hos de ansatte

Siden starten af juli har det har det været et krav, at gæster har mundbind på i de fem mest hurtigkørende forlystelser i Djurs Sommerland.

Kravet er indført for at mindske risikoen for coronasmitte, og for at Djurs Sommerland kan få lov til at have det normale antal gæster i hver forlystelse.

Det er dog langt fra alle, der tager reglerne seriøst, når de tager en tur i Piraten, DrageKongen, Skatteøen, Tigeren eller Juvelen.

Forlystelsen Skatteøen ender med et ordentlig plask, og vandet skal gerne være den eneste væske, gæsterne bliver udsat for på turen.

"Tabt" under turen

De ansatte oplever således, at mange snyder med mundbindene. Det foregår typisk ved, at gæsterne tager mundbindene af efter tjekket ved starten af turen, hvorefter de gemmer dem væk i lommen, jakken eller i nogle tilfælde bh'en.

Når gæsterne så forlader forlystelsen, siger de, at de har tabt mundbindet under turen. Et alternativ er at tage mundbindet på igen ved slutningen af turen og derefter lade som om, man smider dem ud i de skraldespande, Djurs Sommerland har stillet op til formålet.

Snyderiet har stået på gennem sommerens højsæson i Djurs Sommerland. Formålet er antageligt at genbruge mundbindene, så gæsterne ikke skal bruge så mange af enten deres egne eller de engangsmundbind, man kan købe hos Djurs Sommerland for fem kroner.

Direktør: Vi skal reagere på snyd

Ifølge flere ansatte, TV2 ØSTJYLLAND har talt med, er snyderiet et stort problem, og undertegnede journalist har set en voksen lære sit barn, hvordan man snyder.

- Der er desværre nogle, som ikke følger retningslinjerne, og vi skal selvfølgelig forsøge at minimere snyd med mundbind mest muligt. Når vi ser nogen, der gør det, skal vi reagere på det, siger administrerende direktør for Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan være svært for de ofte unge ansatte at håndtere snyderiet.

- Vi har nogle meget dedikerede unge mennesker, der arbejder hos os. De vil gøre det så godt som muligt for Djurs Sommerland, og det fylder meget hos dem, når der sker noget som dette, siger Henrik B. Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er op til de ansatte i Djurs Sommerland at stoppe snyd med mundbind. Her ses en ansat ved forlystelsen Juvelen.

Bortviser sjældent

Djurs Sommerland har to sanktioner til rådighed for at undgå, at folk snyder. Hvis en ansat opdager, at en gæst snyder, kan den ansatte nægte gæsten flere ture i den enkelte forlystelse.

Djurs Sommerland kan også bortvise gæster.

- Vi har mulighed for at bede folk om at forlade parken, men det er ikke noget, vi gør ret ofte. Det er i sjældne tilfælde, det sker, siger administrerende direktør, Henrik B. Nielsen.

Henrik B. Nielsen pointerer, at de ansatte kan tilkalde en servicevagt, hvis gæster bliver aggressive, når de ansatte påtaler snyderiet.

Hvis man som gæst oplever, at andre gæster snyder med mundbind, når de tager en tur i en forlystelse, behøver man ikke tie, lyder det.

- Hvis man føler sig tryg ved det, er man er yderst velkommen til at påtale det. Man må også gerne lade være, og så skal vi nok gøre det, siger Henrik B. Nielsen.

