Elever strejker og demonstrerer: Nok er nok!

De unge betaler en alt for høj pris for nedlukningen, lyder det fra formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, Peter Hove. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

De er frustrerede, ensomme og ved at miste motivationen.

Mange gymnasieelever i Aarhus mistede endegyldigt opbakningen til sundhedsmyndighederne og regeringen, da det i sidste uge blev bestemt at forlænge en række tiltag for at begrænse smitten i Aarhus Kommune.

Læs også Josefine og tusindvis af andre strejker på mandag: - Vi er fanget derhjemme

Beslutningen indebærer, at gymnasier og ungdomsuddannelser i Aarhus tidligst kan se frem til at vende tilbage til deres skoler den 4. september - og det betyder, at gymnasieeleverne med undtagelse af nogle ganske få dage ikke har været i skole i et halvt år.

Vi har ikke lært det, vi skal. Vi savner skolen og det sociale aspekt, siger elevrådsforperson for elevrådet på Viby Gymnasium, Emil Stork Olesen.

Alt for høj pris

Mandag sender gymnasieeleverne på forskellig vis et budskab til sundhedsmyndigherne, regeringen og lokalpolitkerne.

Budskabet er ganske enkelt: Nok er nok.

Læs også Politikere kræver svar: Hvorfor skal ungdomsuddannelserne fortsat være lukkede?

Eleverne på flere aarhusianske gymnasier strejker mandag, og mandag eftermiddag vil elever fra byens ungdomsuddannelser demonstrere foran rådhuset i Aarhus.

- Vi henvender os til regeringen og byrådet, og vores budskab er, at den virtuelle undervisning har rigtig store konsekvener både fagligt og socialt. Det holder ikke, siger formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, Peter Hove til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Nok er nok. Vi synes, at de unge betaler en alt for høj pris for nedlukningen, og særligt de 1.g’ere, som slet ikke får mulighed for at møde deres klassekammerater eller få en ordentlig start på deres gymnasietid, er ramt af nedlukningen.

Læs også Bekymret mor: Hvorfor skal min datter være hjemme?

17-årige Josefine Kjærulff har opfordret hele sin gymnasieklasse til at boykotte undervisningen på mandag. Hun går i 2.g på Risskov Gymnasium i Aarhus og siden landet lukkede ned i marts, har eleverne sammenlagt været i skole tre gange.

Giver ingen mening

Der er brug for nødløsning hurtigst muligt, lyder det fra elevrådsforperson på Viby Gymnasium, Emil Stork Olesen.

Læs også Professor: Corona-restriktioner i Aarhus bør ophæves

Han undrer sig, som mange andre, over, at gymnasieeleverne kan mødes og drikke en øl på en café, men ikke gå i skole.

- Myndighedernes prioriteringer giver ingen mening, og denne tid har påvirket eleverne meget. Det her er ikke ynk, men et reelt problem på gymnasierne, siger Emil Stork Olesen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har ikke lært det, vi skal. Nu er vi startet på et nyt år, og der er mange fag, vi ikke får startet ordentligt op. Vi savner skolen og det sociale aspekt. Vi lærer også mange sociale kompetencer ved at gå i gymnasiet.

"Det er hjerteskærende, for de føler sig glemt på alle måder". Sådan siger rektor på Egaa Gymnasium, Martin Ingemann, om gymnasieeleverne i Aarhus (genrefoto). Foto: Ritzau - Scanpix

Tager imod alt

Ifølge Emil Stork Olesen har en række 1.G'ere i Aarhus valgt at søge væk fra byen og til Skanderborg Gymnasium for at undgå virtuel undervisning.

Læs også Gymnasieelever mistrives: Ekspert er voldsomt bekymret

Eleverne på Viby Gymnasium vil tage imod alt, hvad vi kan få, lyder det.

- To eller tre dage om ugen er fint, og vi er positive over enhver model så længe, vi kommer tilbage til skole, siger Emil Stork Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke kun gymnasieeleverne, der er frustrerede over situationen.

Læs også Rektor i Aarhus: - Vi er ved at smide tre årgange på gulvet

"Hjerteskærende"

Rektorer, direktører og bestyrelsesformænd på ungdomsuddannelserne i Aarhus sendte torsdag i sidste uge et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Læs også Aarhusianske rektorer står sammen i opråb til regeringen: - Eleverne skal tilbage i skole

I brevet opfordrer rektorerne til, at regeringen "genovervejer anbefalingen om, at ungdomsuddannelserne endnu engang skal bære en væsentlig del af ansvaret for, at smittetrykket sænkes i Aarhusområdet, og i stedet udviser tillid til, at skolerne kan håndtere situationen på forsvarlig vis."

Ifølge rektor på Egaa Gymnasium, Martin Ingemann, kan sidder en masse elever derhjemme og føler sig helt glemt, mens deres yngre søskende går i skole.

Borgmester forstår frustration

- Jeg har elever, der i den grad mistrives og er ved at give op. Det er hjerteskærende, for de føler sig glemt på alle måder.

Ifølge rektor på Egaa Gymnasium, Martin Ingemann, hænger faglig læring og socialt samvær uløseligt sammen. Foto: Privat

Ifølge Martin Ingemann er de aarhusianske gymnasier "ved at smide tre årgange på gulvet".

Læs også Borgmester til gymnasieelever: Skru ned for soundboxen og kom tilbage

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) kan godt forstå frustrationen blandt byen gymnasieelever og rektorer.

Det giver han udtryk for i et nyligt facebookopslagh, hvor han blandt andet skriver, at han mandag vil drøfte situationen med sine kollegaer i Magistraten og "derfra løfte drøftelsen med de statslige myndigheder."