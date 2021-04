Nytårstorsken i fare - nyt forsøg skal redde den

Derfor har Kattegatcentret sammen med Grenaa Havn, energiselskabet Ørsted og Verdensnaturfonden nu sat gang i et forsøg på Grenaa Havn for at undersøge, om der lokalt kan gøres en forskel, hvis man giver havet en hjælpende hånd ved at lave kunstige levesteder til torsken.

- Torsken i Kattegat har det ikke ret godt. Det er jo en presset bestand, og det har stået dårligt til i rigtig lang tid, så igennem mange år er det gået ned af for Kattegat-torsken, siger Søren Koops Forsberg, der er leder i skoletjenesten hos Kattegatcentret.

Biohuts skal blive hjem for torskeyngel i Grenaa Havn

På Grenaa Havn består den hjælpende hånd af 10 såkaldte biohuts, som håbet er, skal blive hjem for masser af torskeyngel i havnen fremover. Her kan torskene nemlig søge ly og mad, indtil de er store nok til at svømme længere ud i havet.

- Det er fordi, vi gerne vil skabe en mulighed for at formidle torsken og fiskenes rolle i økosystemet, og hvorfor de er en del af naturen her i Kattegat, siger Thomas Kirk Sørensen, der er sektionsleder hos Verdensnaturfonden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men gør det en forskel at sætte 10 biohuts ud?

- Det er meget svært at sige, hvilken effekt de har på havneplan, men det er helt sikkert, at de er meget effektive, og hvis man sætter dem op, så flytter de ind, siger han.