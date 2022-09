Ny hajsensation i Kattegatcentret: Æg udklækket

- Så vidt vi ved, er det første gang i Europa, at der er registeret avl på zebrahornhajer, og på verdensplan er det også en sjældenhed med kun ganske få fortilfælde, siger han.

Får snart selskab

Zebrahornhajerne kan allerede ses i Kattegatcentrets udstilling, hvor de har fået et område for sig selv, så de ikke er i fare for at blive ædt.

De kan snart få selskab af flere unger i familien.

- Det er et halvt år siden, at vores zebrahornhaj-hun til vores store overraskelse pludselig lagde seks ægkapsler over en periode på tre uger, og siden har vi holdt nøje øje med dem. Et enkelt hajæg gik desværre til, men de resterende har overlevet, siger Rune Kristiansen.

Ved gennemlysning af æggene kan man se, at æggeblommen er spist op. Derfor er det ifølge Rune Kristiansen kun et spørgsmål om tid, før de resterende hajæg også vil klække.

Ægge har en meget speciel form. De er spiralformede, fortykkede hornkapsler med klistrede og snoede tråde i enden. Den specielle form gør, at hunhajen lettere kan gemme ægget, for eksempel ved at skrue det fast mellem sten og klippesprækker.