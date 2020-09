Lukningstruet folkeskole mister elever til ny friskole

Blækket var knapt tørt, før friskolens telefon blev kimet ned.

- Der har været travlt i weekenden. Jeg snakkede med de sidste forældre midnat lørdag, siger Torben Lund, der er formand for den nystartet Min Friskole i Ørum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen er enkel. I skitsen for næste års kommunale budget for Norddjurs Kommune foreslår en enig kommunalbestyrelse, at folkeskolen i Ørum skal lukke.

Skiltet viser Min Friskole, men bygningen i baggrunden er den lokale folkeskole i Ørum - lige bag ved den ligger Min Friskole.

Allerede nu ved Torben Lund, at der torsdag begynder 14 nye elever, som er blevet indmeldt på Min Friskole, efter lukningsplanen for naboskolen blev meldt ud.

- Og vi har simpelthen travlt med at få dem over på vores skole, hvor skæringsdatoen for hvornår der bliver uddelt statstilskud per elev er lige om lidt, forklarer Torben Lund.

Folkeskole: Ærgelig over beslutningen

Ved skolestart var der 80 elever på Ørum Skole, og med de nye flytninger er der endnu færre.

Politikerne ødelægger et rigtig godt skoletilbud, som der kun har været tilfredshed og opbakning omkring. Birgitte Bønnerup, formand for fællesbestyrelsen for Børneby Midt i Glesborg og Ørum

Selvom folkeskolen nu er væsentligt mindre end friskolen i byen, så ærger forslaget om lukningen Birgitte Bønnerup, formand for fællesbestyrelsen for Børneby Midt i Glesborg og Ørum.

- Politikerne ødelægger et rigtig godt skoletilbud, som der kun har været tilfredshed og opbakning omkring, sagde hun i sidste uge til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun mener ikke, at Ørum Skoles elevantal er et udtryk for utilfredshed med skolen.

Det er snarere et resultat af, at politikerne i Norddjurs Kommune lukkede overbygningen på skolen i 2019 under store protester fra lokalsamfundet.

- De var utilfredse med, at overbygningen blev fjernet. Det var ikke skolen, som de var utilfredse med, mener Birgitte Bønnerup.

I aften holder hun sammen med resten af Børnebys Midts bestyrelse møde, så de kan få lavet et høringssvar til lukningsplanerne.

Imod flytning af overbygning, men nu for lukningen

SF'eren Mads Nikolajsen stemte imod, dengang det blev besluttet at flytte Ørum Skoles overbygning - 7.-9. klasserne - til Grenaa.

Nu står han dog bag forslaget om, at skolen helt skal lukkes.

- Jeg har kæmpet for den skole, men jeg ser ikke mulighed for at bevare både Ørum Skole og Glesborg Skole, siger Mads Nikolajsen, der er formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune:

- I stedet for to nødlidende skoler, så er det bedst at sikre én mere velfungerede skole, og der satser vi på Glesborg nu.

Allerede på åbningsdagen har den nye Friskole i Ørum på Norddjurs flere elever end den lokale folkeskole. De lokale har startet friskolen som modreaktion på de besparelser i den nye skolestruktur, der har betydet, at de ældste elever i Ørum skal helt til Grenaa for at gå i folkeskole.

Lukningen af Ørum Skole vil på sigt spare Norddjurs Kommune 1,9 millioner kroner op året, forklarer Mads Nikolajsen.

- Og klog af skade er der indberegnet, at nogle elever vil komme til at vælge folkeskolen fra, siger han.

Med det hentyder han til, at da flertallet af kommunalpolitikerne valgte af flytte overbygningen fra Ørum Skole, var det for at spare penge.

Virkeligheden blev dog en anden, fordi Min Friskole opstod og tog en del elever fra Ørum Skole.

Lukningen var forudsagt

I aften holder Min Friskole infomøde for forældre til de 14 elever, der nu skifter fra Ørum Skole til Min Friskole.

- Og der kan være kommet flere til i løbet af dagen, siger Min Friskoles bestyrelsesformand Torben Lund.

Torben Lund var med til at få ideen om at oprette en friskole i Ørum. Han er formand for skolen, og i alt er 60 forældre nu med i forskellige arbejdsgrupper.

Han er initiativtager til Min Friskole, og han har fra begyndelsen sagt, at med oprettelsen af friskolen ville den lokale folkeskole lukke på sigt.

- Det kom bag på os, at det kom nu. Vi havde regnet med det ville ske, men sidst jeg snakkede med politikerne, var det ikke i så tydelige vendinger, siger han.

Blandt var det ikke muligt at få en præcis melding fra SF'eren Mads Nikolajsen op til årets skolestart.

- Men det var før de indledende budgetforhandlinger, og nu viser elevtallene med al tydelighed, at vi er nødt til at reagere, siger Mads Nikolajsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos Min Friskole kan Torben Lund godt forstå, hvis der er vrede og ærgelse blandt støtterne af folkeskolen i Ørum.

- Hvis overbygningen ikke var flyttet, så var friskolen heller ikke oprettet, sagde han ved åbningen af friskolen den 11. august.

Friskole nu med venteliste

Min Friskole vil maksimalt have 18 elever i hver klasse.

- Vores klasselokaler kan ikke rumme mere end det, så der er årgange, hvor vi nu er nødt til at skrive elever på venteliste, siger Torben Lund.

I mandags var der 128 elever på skolen, og på torsdag er der mindst 142 elever.

Thea Clausen har valgt Min Friskole til sine børn, så de kan gå hele deres skoletid på den samme skole.

Nu og her er der dog ingen planer om at prøve at overtage nogle af de bygninger, som i dag rummer Ørum Skole.

- Dels har vi brugt så mange frivillige timer på at lave vores eget sted med rigtig gode udeareler, og vi er også glad for, at Djurslandsskolen (specialtilbud) skal bruge flere af lokalerne, siger Torben Lund.