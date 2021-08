Kronvildt ødelægger marker - men er det samfundets problem?

- Man skal også passe på, at man ikke skal lave ordninger for alt. Der er heller ikke tilskud til, hvis vi har et år med meget nedbør, og man får et dårligt afkast. Lige sådan som, at vi heller ikke beskatter landmændene, hvis de har et rigtig godt afkast. Det tror jeg, at vi skal holde fast i, siger René Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller dog, at han i første omgang vil gå videre med sagen til ministeren.

- Dermed ikke sagt, at man ikke skal gøre noget ved det. Det tror jeg faktisk, at jeg vil bruge lidt kræfter på at spørge indtil ministeren. ”Kender ministeren til det her? Hvad er det for nogle udfordringer der er?”, siger Rene Christensen.