Kæmper med økonomien: Kan lukke i flere byer

For mange mindre byer er forsamlingshusene et vigtigt samlingspunkt. Men flere steder kniber det med at få økonomien til at hænge sammen.



I Norddjurs Kommune er flere forsamlingshuse derfor gået sammen for at få overbevist byrådet om, at de skal have hjælp, hvis de ikke skal risikere at dreje nøglen om. Det er dog ikke lykkedes for dem at komme med i budgettet for 2023.



Et af de forsamlingshuse, der er i knibe, er forsamlingshuset i Vejlby uden for Grenaa.



Her er økonomien så presset, at forsamlingshuset har været nødt til at slukke for varmen.

Det fortæller formand for forsamlingshuset Dorte Bachmann Olsen.

- Vi har lukket for varmen lige p.t. Spørgsmålet er, hvor længe vi kan det, før vi får problemer med mug, dårligt indeklima og gulvbrædder, der springer op. Vi brænder for det her sted, men på et tidspunkt må vi kaste håndklædet i ringen, hvis vi ikke får hjælp, siger hun.