Pressede forsamlingshuse får hjælpende hånd: - Nu kan vi lettere trække vejret

Det ville derfor være en katastrofe, hvis det pludselig ikke var der mere.

- Det ville betyde, at folk lukkede sig om sig selv, at de ikke fik et netværk, de ville måske knap kende naboen. Det er så vigtigt, at der er et sted, hvor man kan mødes på neutral grund og få en snak, siger formanden for Ålum Forsamlingshus.

Med den store lokale opbakning, forsamlingshuset oplever, tror hun heller ikke, at det kommer til at ske.

Kan ikke bare sætte prisen op

Forsamlingshusenes primære måde at tjene penge på er indtægterne i forbindelse med at leje husene ud.

Løsningen på problemet er dog, ifølge Kjeld Brok Pedersen, ikke, at lejepriserne blot sættes op.

- Hæves prisen med for eksempel 500 kroner, så hjælper det jo ikke tilstrækkeligt. Den skal hæves med et par tusinde, før det begynder at hjælpe til at betale de stigende udgifter, siger han.

- Det kan dog betyde, at folk aflyser deres fester i forsamlingshusene, og det er endnu værre.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om forsamlingshusene modtager kommunal støtte.

Nogle steder i landet bidrager kommunen med et fast driftstilskud årligt på 15-20.000 kroner, mens andre kommuner ikke bidrager økonomisk.

Skal spare på energien

Kjeld Brok Pedersen peger på en anden hjælp fra kommunerne, der også ville kunne bruges.

- En mulighed er, at vi samarbejder med kommunerne om, at de sender byggesagkyndige ud for at efterse forsamlingshusene, siger formanden.

- Der kunne være nogle ting, vi kunne investere i, som på den lange bane ville spare på energien.

I forhold til drifttilskuddet i Randers Kommune understreger udvalget, at der blot er tale om symptombehandling. På den lange bane skal der andre løsninger til, lyder det fra næstformand Lars Søgaard i en pressemeddelelse.



På sigt håber man at hjælpe forsamlingshusene ved at understøtte energiforberedringer.



- Dette skal ske ved, at landsbypuljens midler ved første ansøgningsrunde 2023 så vidt muligt prioriteres til energiforbedrende foranstaltninger, siger Lars Søgaard.



Landsforeningen Danske Forsamlingshuse oplyser, at de har mellem 720 og 730 forsamlingshuse, der er medlem af landsforeningen.