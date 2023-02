Jakob brændte tagpap, da hans drøm gik i opfyldelse

Klokken 10.08 mandag morgen stod han på et tag på et hus, han er ved at bygge i sit daglige virke som tømrer på Anholt. Mens han brændte tagpap fast tikkede det sidste lån ind, og målet på 2,1 millioner kroner var nået. Nu kan Jakob Kjærgaards drøm om at eje sit eget værtshus på havnen på Danmarks mest afsidesliggende ferieø blive en realitet. Han fejrede den store nyhed med en kop kaffe fra termokanden og et kærnemælkshorn med sin makker, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND. - Det er fantastisk. Jeg er målløs over, at det kan lade sig gøre, siger Jakob Kjærgaard. Han har i seks år drevet værthuset Dørken på Anholt, men han har længe drømt om at købe bygningerne. Det kan nu lade sig gøre med såkaldt 'crowdlending.'

quote Hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, havde jeg sagt, at det kunne overhovedet ikke lade sig gøre Jakob Kjærgaard

Jakob Kjærgaard har oprettet et netværkslån på hjemmesiden Lendino, hvor alle, der har lyst, kan låne ham penge til hans projekt. Det har 277 mennesker valgt at gøre i løbet af den seneste måned. Nogle har lånt ham 1000 kroner, mens andre har lånt ham flere hundrede tusind kroner. Alle får den samme rente på seks procent, og pengene skal Jakob Kjærgaard tilbagebetale indenfor fem år.

Crowdlending

Han skulle mindst bruge en million kroner til at købe stedet, men drømmeb var at nå op på 2,1 millioner kroner, så der også er råd til at renovere stedet. Den drøm gik i opfyldelse mandag morgen, tre dage før lånet lukkede. Men sådan så det ikke ud i begyndelsen. De første uger gik det sløvt, og tælleren bevægede sig kun dovent fremad. - Den første uges tid synes jeg, det gik langsomt. Der havde jeg min betænkelighed ved, om jeg overhovedet nåede en million, siger Jakob Kjærgaard.

Jakob Kjærgaard bag baren på Dørken. Fra april ejer han bygningen på havnen

Hans egen fornemmelse var, at en del sad og ventede på, om der var andre, der ville låne ham penge, før de meldte sig som långivere. Men da han krydsede den første million begyndte antallet af lån og størrelsen på dem at stige betragteligt. - Det virker som om, at folk har fulgt med uden at handle på det, og så har man måske erfaret, at der er folk, der tør og så putter man også selv penge i det, siger han. Mandag ramte han 2,1 millioner kroner, og nu begynder alt det hårde arbejde, for drømmene for Dørken er store.

Dørken ligger på havnen på Anholt, der hvert år bliver besøgt af 50.000 turister. Foto: Privatfoto