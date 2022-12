Forgiftet på gåtur: Birgitte troede, hendes hund var døden nær

Men det var ikke hvad som helst, den knap toårige labrador havde spist.

- Symptomerne tyder på, at det var hash, siger Claus Andersen.

Nu vil Birgitte Groes Højer advare andre hundeejere i og omkring Grenaa, der også lufter hund ved Grenaa Hallen. Hun har derfor skrevet et opslag på Facebook i håb om at nå ud til andre hundeejere.

En ubehagelig oplevelse

Oplevelsen har sat sig i Birgitte Groes Højer og hendes mand - de frygtede det værst tænkelige, da de fredag morgen ventede på dyrlægens opkald.

- Vi havde nået at kontakte nogle af vores venner for at høre, om vi måtte begrave Purdey på deres jord. Vi var sikre på, at vi var nødt til at aflive hende, fordi hun havde det så skidt, siger hun.