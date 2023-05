Djursland ramt af en stribe indbrud i sommerhuse

Flere sommerhusejere på Djursland har i løbet af de seneste døgn kontaktet politiet angående indbrud. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Både i Dejret ved Knebel, i Fjellerup Strand ved Glesborg, to steder i Ebeltoft samt i Gjerrild har der for nylig været ubudne gæster.

Stor krukke gennem rude

Fremgangsmåden har været den samme ved indbruddene i Dejret og Fjellerup Strand, hvor det er sket via opbrudte vinduer og døre. Det ene af stederne blev en stor krukke kastet gennem en rude.

De to indbrud i Ebeltoft minder også om hinanden, oplyser politiet. Her er en hoveddør blevet opbrudt. Det er politiets opfattelse, at gerningsmanden eller -mændene har brugt et koben.

I Gjerrild ved Grenaa har der også været en indbrudstyv på spil, men her lykkedes det angiveligt ikke at bryde hverken vindue.

Mange bruger den forestående pinse til at holde ferie i sommerhusene, og Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra andre, som for nyligt har haft indbrud, lyder det i døgnrapporten. Desuden opfordrer det til, at man ringer til politiet, hvis man ser mennesker som udviser mistænkelig adfærd i sommerhusområder.