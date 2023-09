Djurs Sommerland investerer 30 millioner i ny forlystelse

Til foråret kan gæster i Djurs Sommerland se frem til at prøve den højeste forlystelse nogensinde i parkens historie.

Djurs Sommerland investerer omkring 30 millioner kroner i 60 meter højt droptårn i parkens Mexicoland.

Det oplyser forlystelsesparken torsdag morgen i en pressemeddelelse.

Hvis man har mod på at prøve det nye tårn skal man være klar til at blive hævet op til 60 meters højde, før man pludselig bliver sendt mod jorden med 100 kilometer i timen.

Til gengæld er der frit udsyn udover hele parken fra toppen og dele af Djursland, inden turen går nedad.

Sammenligner man det nye tårn med de to kendte forlystelser Piraten og Dragekongen, er det dobbelt så højt.

Den nye forlystelse skal gøre parken endnu mere attraktiv for børnefamilier fra ind- og udland.

- Vi prioriterer, at Djurs Sommerland udvikler sig konstant og er attraktiv for både danske og udenlandske børnefamilier at besøge. Vores ambitioner er høje og samtidig lytter vi til, hvad vores gæster efterspørger.

- Med det nye tematiserede droptårn lægger vi endnu en vigtig brik i puslespillet, og der er ingen tvivl om, at de mange, der gennem årene har efterspurgt en sådan forlystelse, vil blive glade, siger administrerende direktør Henrik B. Nielsen i en pressemeddelelse.