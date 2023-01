Det er livsfarligt for dig - men Rikke elsker det

I dag er hun en af verdens bedste i sin aldersgruppe, og hun er sandsynligvis den eneste borger i Ørsted, der har sit navn på to verdensrekorder.

- Man får da en masse opmærksomhed, men det er ikke det, der betyder noget. Det handler om at udvikle sig selv, og at man kan se, at man stadig kan være med, siger hun.



Rikke Danielsen forklarer, at man skal være varsom, hvis man har lyst til at kaste sig ud i issvømning. Som udgangspunkt er ens krop ikke klar til, at man bare kaster sig i det kolde vand i almindeligt badetøj.

Dødsens farligt

Det kan faktisk gå helt galt, hvis man forsøger at svømme længere distancer i koldt vand uden at have kuldetrænet først.

- Man dør af det, hvis man gør, siger Rikke Danielsen.

- Du er nødt til at lære din krop, at det her kolde vand er okay. Du er også nødt til at lære din krop, at den kan arbejde i det, siger hun.