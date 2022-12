Efter flere års tilløb: Populær badeanstalt udvider

Julegave

Arbejdet med at etablere byggeplads begynder til februar, og planen er, at det nye byggeri skal afleveres til klubben den 15. december.

- Det er derfor, vi kalder det julegaven i år, som først må pakkes ud næste år, siger Bo Kræmer.

Det er ikke mere end tre år, siden Den Permanente blev renoveret for 20 millioner kroner. Den nye udvidelse koster i alt 32 millioner kroner.

Bo Kræmer oplyser, at de to strande uden for Den Permanente bliver lukket i en periode, mens udvidelsen står på. Der vil dog stadig være mulighed for at bade ved Den Permanente, og der vil også stadig være åbent som vanligt indenfor.