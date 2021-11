Derfor er Grenaa fyldt med udklædte i weekenden

- Man har sin hobby på, så man kan gå rundt og vise den, få anerkendelse og se andre, der også er mega engagerede, siger Camilla Holmgaard og fortsætter:

- Du er egentlig lidt kendt, imens du har cosplay på. Det er det tætteste, vi kommer på at være Brad Pitt nede i byen, siger hun.



Blevet mere populært

Da arrangementet startede i 2013, var der ca. 200 deltagere. I år er der over 1000.



Camilla Holmgaard mener, at stigningen i popularitet skyldes, at flere tør kaste sig ud i at være 'anderledes'.

- Hvis du siger, at jeg er cosplayer og japansk anime. Allerede der skal du til at oversætte et helt andet sprog for nogen, siger Camilla Holmgaard og fortsætter:



- Det havde lidt en negativ ladning, men det har flyttet sig hen til noget mere positivt, og jeg tror, det er derfor, at flere tør at hoppe ud i det.