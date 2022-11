De kæmpede for flere turister på stranden - pludselig blev projektet afbrudt

Naturfredningsforeningen er ikke eneste klager.

10. november 2022

Naturfredningsforeningen er klageberettiget i landzonesager, og vi har påklaget alle 3 landzonesager i projekt Fjellerup Strandliv. Kommunen må derfor naturligvis afvente klagefristernes udløb inden man går videre med sagerne og projektet. Men naturfredningsforeningen er ikke eneste klager, og det er kommunen naturligvis også bekendt med. Vi har fået oplyst, at der er bred enighed fra naboerne til Thomasminde om, at de på ingen måde ønsker dette tiltag, som Fjellerup Strandliv er, og at de derfor som nabo har påklaget den ene landzonetilladelse. Så naturfredningsforeningen er ikke eneste klager.

Kommunen har sovet i timen.

Norddjurs kommune har arbejdet med projektet i flere år uden at få det igangsat.

Erhvervsministeriet har helt tilbage i november 2020 givet tilladelse til projektet på betingelse af, at det fysisk var påbegyndt inden den 9. november 2022. Så nytter det ikke noget, at kommunen først en dag efter fristens udløb finder spaden frem for at foretage første spadestik. Det nyttede heller ikke noget, at kommunen dagen efter fristens udløb forsøgte at få kontakt til erhvervsministeren for at få en ny afgørelse. Tilladelsen til projektet er derfor nu bortfaldet.

Kommunen bør leve op til egne planer, eksempelvis kommuneplan 2021.

Vi synes ikke, at kommunen altid lever op til deres egne planer. Når vi eksempelvis læser i kommuneplanen står der under kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber blandt andet:

”Udvikling og deraf følgende forandringer skal ske i overensstemmelse med områdets landskabskarakter. Nyt byggeri, tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse kan således ske, hvis det tilpasses landskabets nøglekarakter og samtidig tager hensyn til landskabets særlige visuelle oplevelsesmuligheder.”

Det synes vi bestemt ikke, at Fjellerup Strandliv gør.

Vi synes, at kommune har nogle gode planer og intentioner, men vi synes ikke, at de altid selv lever op til dem. Læs evt. mere i vores 3 klager, som er vedlagt.

Kystnærhedszonen.

Området ligger desuden indenfor kystnærhedszonen, hvor målet blandt andet er at beskytte den særlige natur og de landskabelige interesser.

Vedligeholdelse af projektet.

I tilladelserne står der blot en enkelt linje om vedligeholdelse: ”Anlægget vil blive vedligeholdt af Norddjurs kommune.” Det er vores indtryk, at kommunen i forvejen har mange vedligeholdelsesopgaver, så pengene til vedligeholdelse af Fjellerup Strandliv ville måske kunne bruges bedre i kommunen.