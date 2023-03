Bager forventer snarlig genåbning efter besøg af mus

Bageren i Kvickly i Grenaa har været lukket de seneste dage, fordi der blev fundet spor efter mus.

Kvickly har sammen med folk fra et skadedyrsbekæmpelsesfirma gennemsøgt varehuset, og der er ikke noget, der tyder på, at musene har været andre steder end i bageriet og i kiosken, skriver forretningen på sin Facebook-side.

Derfor forventer de at åbne bageriet og kiosken som normalt fra fredag morgen.

Kvickly i Grenaa står ikke alene med den ærgerlige oplevelse ved at få besøg af skadedyr. Inden for den seneste måned har både Løvbjerg på Trøjborg i Aarhus N. og Superbrugsen i Jægergårdsgade i Aarhus C. været lukket kortvarigt på grund af mistanke om skadedyr.